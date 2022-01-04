Eğitim Programlarına öğrenci alınacak

Üniversite Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilişim, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine 2021-2022 Eğitim–Öğretim Yılı Bahar Döneminde sınavla ve yatay geçişle, Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ve Uluslararası Uyruklu Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına, Sanatta Yeterlik/Doktora öğrencileri alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/911354/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/yuksek-ogretim-ve-egitim-ilanlari/hacettepe-universitesi-lisansustu-egitim-programlarina-ogrenci-alim-duyurusu