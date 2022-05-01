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Dükkan ofis satışı

Sarıkaya Belediye Başkanlığı ihale ile dükkanları ve ofisleri satacaktır.

01 Mayıs 2022 Pazar 07:41
Dükkan ofis satışı

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin Fatih Mahallesinde bulunan Ada: 151 Parsel:5 ‘te kayıtlı taşınmazda bulunan BELEDİYE HİZMET BİNASININ zemin katında ve 1 katında dükkanlar ( işyeri) ofislerin ( büro) satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile 07.06.2022 tarihinde saat 10.00’da Belediye Başkan Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhaleye ait ilan,şartname ve diğer dokümanları mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/974548/emlak-is-yeri-ve-ticari-isletme-sarikaya-belediye-baskanligi-ihale-ile-dukkanlari-ve-ofisleri-satacaktir

Anahtar Kelimeler:
Dükkan Ofis Satışı
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