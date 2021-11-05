Dükkan kiraya verilecek

Mülkiyeti Belediyeye ait İlçenin Haşim Kılıç Mahallesi, Bedri Aydın caddesi pazar yeri S-8 balıkçı tezgahı dükkan bir yıllığı 3.616 TL Muhammen bedelle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 22.11.2021 Pazartesi günü saat 10.00’de Belediye Encümeni huzurunda kiraya verilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
https://www.ilan.gov.tr/ilan/877041/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/yerkoy-belediyesine-ait-dukkan-ihale-ile-kiraya-verilecektir