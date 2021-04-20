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DSİ İnşaat ve Makine Mühendisi istihdam edecek

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından İnşaat ve Makine Mühendisi istihdam edecek.

20 Nisan 2021 Salı 00:50
DSİ İnşaat ve Makine Mühendisi istihdam edecek

DEVLET Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere; il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 11 (onbir) adet Mühendis kadrosuna, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, “07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği” çerçevesinde 14 Haziran 2021 tarihinde yapılacak uygulamalı sınav neticesinde atama yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/774234/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/dsi-insaat-ve-makine-muhendisi-istihdam-ilani

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DSİ İnşaat Ve Makine Mühendisi Istihdam Edecek
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