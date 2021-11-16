Doğalgaz dönüşüm ve onarım işi yaptırılacak

Yozgat İli Çekerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binası Doğalgaz dönüşüm ve Onarım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/882928/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/hizmet-binasi-dogalgaz-donusum-ve-onarim-isi-yaptirilacaktir