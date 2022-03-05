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Doğalgaz dönüşüm işi yaptırılacak

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından doğalgaz dönüşüm işi yaptırılacaktır.

05 Mart 2022 Cumartesi 00:32
Doğalgaz dönüşüm işi yaptırılacak

Çekerek ve Şefaatli İlçelerinde Bulunan 3 Adet Mesleki Eğitim Okulunun Doğalgaz Dönüşüm işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/940547/ihale-duyurulari-yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri-yozgat-il-milli-egitim-mudurlugu-dogalgaz-donusum-isi-yaptiracaktir

Anahtar Kelimeler:
Doğalgaz Dönüşüm Işi Yaptırılacak
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