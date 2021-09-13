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Doğalgaz dönüşüm işi yaptırılacak

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul ve pansiyon binalarının doğalgaza dönüşümü işi yaptırılacaktır.

13 Eylül 2021 Pazartesi 11:09
Doğalgaz dönüşüm işi yaptırılacak

Şefaatli Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Pansiyon Binası Doğalgaz Dönüşüm İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/845439/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/okul-ve-pansiyon-binalarinin-dogalgaza-donusumu-isi-yaptirilacaktir

Anahtar Kelimeler:
Doğalgaz Dönüşüm Işi Yaptırılacak
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