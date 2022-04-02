Deri satış ihalesi

Kuruma bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sincan, Sivas, Van ve Yozgat Kombinalarımızca 2022 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos aylarını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içerisinde büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek sırttan düşme deriler (kelle derisi dâhil) online satış usulü ile satılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/949741/hayvan-ve-hayvancilik-sakatat-deri-ve-yan-urun-satislari--buyukbas-hayvan-derisi-satisi-ihale-ile-yapilacak