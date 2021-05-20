Demiroğlu Bilim Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/790565/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/demiroglu-bilim-universitesi-4-ogretim-uyesi-alacak