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Danışmanlık hizmeti alınacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından imar uygulamaları ile tescil harici alanların tescili, plankote ve halihazır harita işleri danışmanlık hizmeti alınacaktır.

14 Eylül 2021 Salı 15:40
Danışmanlık hizmeti alınacak

Muhtelif Alanlarda 3194 Sayılı İmar Kanunun 15 .,16. ve 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak 6. Paket İmar Uygulamaları İle Tescil Harici Alanların Tescili, Plankote ve Hâlihazır Harita İşlerinin Yapılması Hizmet Alım İşi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/848317/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/imar-uygulamalari-ile-tescil-harici-alanlarin-tescili-plankote-ve-halihazir-harita-isleri-danismanlik-hizmeti-alinacak

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Danışmanlık Hizmeti Alınacak
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