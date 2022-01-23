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Daimi İşçi Alınacak

Orman Genel Müdürlüğü tarafından engelli ve eski hükümlü/tmy daimi işçi alınacaktır.

23 Ocak 2022 Pazar 12:24
Daimi İşçi Alınacak

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Müdürlüğün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 44 engelli ve 30 eski hükümlü/TMY statüsünde, toplamda 74 daimi işçi alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/920316/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/orman-genel-mudurlugu-74-daimi-isci-alacak

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Daimi İşçi Alınacak
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