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Çekerek Irmağında ıslah

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde projelendirilen Rafting Tesisleriyle ilgili olarak Çekerek Irmağı yatağında gerçekleştirilecek ıslah çalışmalarına yönelik Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından malzeme alımı sözleşmesi imzalandı.

21 Eylül 2021 Salı 00:16
Çekerek Irmağında ıslah

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde projelendirilen Rafting Tesisleri ile ilgili olarak Çekerek Irmağı’nda ıslah çalışmasına yönelik hazırlıklar yoğunlaştı. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Çekerek Irmağı havzasında yürütülecek ıslah çalışmalarında kullanılacak malzemelerin alımıyla ilgili sözleşme imzalandı. DSİ teknik ekibi tarafından ırmak bölgesinde gerçekleştirilen inceleme sonucunda hazırlanan projenin hayata geçirilmesi amacıyla Rafting parkurunun yapılacağı Çekerek Irmağı havzasındaki çalışmalar için Taş ve Beton Malzeme alamı sözleşmesi DSİ Bölge Müdürlüğünde imzalandı. Tesisin tamamlanmasıyla Çekerek ilçesinin turizm sektöründe önemli bir gelişmenin ilk adımlarından birisini atmış olacağının altı çizildi. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Çekerek Irmağı yatağında yapmayı planladıkları rafting parkuru ile ilgili ön çalışmaların önceki aylarda tamamlandığını hatırlattı. Çakır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın himayelerinde ilçenin turizmde marka olması için gerekli çalışmaları yapma gayreti içerisinde olduklarını, Rafting için uygun bulunan Çekerek Irmağı havzasında DSİ tarafından ıslah çalışması yapılacağını aktardı. 

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