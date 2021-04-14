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Çayıralan belediyesi dükkan kiralayacak

ÇAYIRALAN Belediye Başkanlığı ihale ile dükkanı kiraya verecek.

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:05
Çayıralan belediyesi dükkan kiralayacak

Mülkiyeti Çayıralan Belediyesine ait Fatih mahallesi Ada 106 Parsel 1’de kayıtlı Belediyeye ait Dr. Yusuf COŞAN Kültür Merkezi 6 nolu dükkan 26.04.2021 Tarihinde Saat 14:00’ de Belediye Encümen odasında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Artırma usulü ile kiraya verilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/772677/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/cayiralan-belediye-baskanligi-ihale-ile-dukkani-kiraya-verecektir

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Çayıralan Belediyesi Dükkan Kiralayacak
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