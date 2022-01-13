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Çanta, kalemli ajanda ve kupa bardak satın alınacak

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) tarafından çanta, kalemli ajanda ve kupa bardak satın alınacaktır.

13 Ocak 2022 Perşembe 10:28
Çanta, kalemli ajanda ve kupa bardak satın alınacak

Ortaokul ve Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmaları için katılımcılara verilmek üzere alınacak çanta, kalemli ajanda ve kupa bardak mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/916320/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/canta-kalemli-ajanda-ve-kupa-bardak-satin-alinacak

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ÇantaKalemli Ajanda Ve Kupa Bardak Satın Alınacak
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