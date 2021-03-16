Büyükbaş hayvan derisi satışı yapılacak

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sincan, Sivas, Van ve Yozgat Kombinalarımızca 2021 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos aylarını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek sırttan düşme derilerin (kelle derisi dâhil) online satış usulü ile satışı yapılacak. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/755627/hayvan-ve-hayvancilik/sakatat-deri-ve-yan-urun-satislari-/buyukbas-hayvan-derisi-satisi-yapilacak