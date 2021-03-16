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Büyükbaş hayvan derisi satışı yapılacak

ET ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Büyükbaş Hayvan deresi satışı yapılacak. Sırttan düşme büyükbaş hayvan derisi (kelle derisi dâhil) satışı için ihale yapılacak.

16 Mart 2021 Salı 00:21
Büyükbaş hayvan derisi satışı yapılacak

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sincan, Sivas, Van ve Yozgat Kombinalarımızca 2021 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos aylarını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek sırttan düşme derilerin (kelle derisi dâhil) online satış usulü ile satışı yapılacak. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/755627/hayvan-ve-hayvancilik/sakatat-deri-ve-yan-urun-satislari-/buyukbas-hayvan-derisi-satisi-yapilacak

Anahtar Kelimeler:
Büyükbaş Hayvan Derisi Satışı Yapılacak
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