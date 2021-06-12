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Buğday Satış İhalesi

Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Buğday Satış İhalesi yapılacak.

12 Haziran 2021 Cumartesi 10:58
Buğday Satış İhalesi

Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adına tescilli Koç 2015 Ekmeklik Buğday çeşidinin Islahçı Hakkı Payı (Royality) ve Tohumluk Üretim Hakkı Satışı, 10 yıl süre ile 8213 Sayılı Döner Sermayeli İşletmeler İhale Yönetmeliğinin 2 ve 29/c maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak. İhale, 22 Haziran 2021 tarihinde saat 14:00'te Demircikara Mah. Paşakavakları Cad. No :11 Muratpaşa/Antalya adresinde gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenler, şartnameyi Müdürlüğün Ürün Değerlendirme ve Satış Biriminden temin edebilir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/798416/ihale-duyurulari/kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi/bugday-cesidinin-islahci-hakki-payi-ve-tohum-uretim-hakki-ihale-usuluyle-satiliktir-

Anahtar Kelimeler:
Buğday Satış İhalesi
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