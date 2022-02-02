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Büfe, kafeterya ve kına çadırı ihaleyle kiraya verilecek

Keçiören Belediyesi tarafından büfe, kafeterya ve kına çadırı ihaleyle kiraya verilecektir.

02 Şubat 2022 Çarşamba 10:44
Büfe, kafeterya ve kına çadırı ihaleyle kiraya verilecek

Mülkiyeti Keçiören Belediye Başkanlığı’na ait İlçenin Muhtelif Mahallelerinde bulunan toplam 3 adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ihale ile 2 (İki) yıllığına kiraya verilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/925273/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/kecioren-belediyesi-bufe-kafeterya-ve-kina-cadirini-ihaleyle-kiraya-verecek

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BüfeKafeterya Ve Kına çadırı Ihaleyle Kiraya Verilecek
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