Büfe, kafeterya ve kına çadırı ihaleyle kiraya verilecek

Mülkiyeti Keçiören Belediye Başkanlığı’na ait İlçenin Muhtelif Mahallelerinde bulunan toplam 3 adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ihale ile 2 (İki) yıllığına kiraya verilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/925273/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/kecioren-belediyesi-bufe-kafeterya-ve-kina-cadirini-ihaleyle-kiraya-verecek