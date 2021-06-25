Bireysel Danışman alımı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın Dünya Bankası ile işbirliği halinde yürütmekte olduğu “Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi” kapsamında yarı zamanlı istihdam edilmek üzere İletişim Uzmanı ve Mali Yönetim Uzmanı alınacak. Adayların 30 Haziran 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının ilanına Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/809366/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/turkiye-kalkinma-ve-yatirim-bankasindan-iletisim-uzmani-ve-mali-yonetim-uzmani-alim-ilani-