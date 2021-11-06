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Bina ve peyzaj işleri yaptırılacak

DSİ 12. Bölge Müdürlüğü (Kayseri) tarafından bina işleri ve peyzaj sahası tanzimi yaptırılacaktır.

06 Kasım 2021 Cumartesi 12:03
Bina ve peyzaj işleri yaptırılacak

12.Bölge Müdürlüğü 123.Şube Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Eksikliklerinin Giderilmesi ve Bahçe Sulama Sistemlerinin Yapımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/876016/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/bina-isleri-ve-peyzaj-sahasi-tanzimi-yaptirilacaktir

Anahtar Kelimeler:
Bina Ve Peyzaj Işleri Yaptırılacak
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