Bina ve arsa satılacak

Türkiye Diyanet Vakfına ait Yozgat İli Sorgun İlçesi Karaveli Köyü girişinde bulunan, Sarıkaya yolu üzerindeki parsel 1877 deki 3.382,72 m² de bulunan bina ve arsanın 125.000 TL den başlayan fiyatla 23 Kasım 2021 Salı günü saat 10:00 da kapalı zarf teklif usulü ile Müftülük Sitesinde ihalesi yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/875720/emlak/bina-apartman/turkiye-diyanet-vakfi-sorgun-subesi-ihale-ile-bina-ve-arsanin-satisini-yapacaktir