Bina kiralama

TMO Yozgat Başmüdürlüğüne bağlı Yozgat ili, Şefaatli ilçesi, Sarıkent köyünde bulunan 561 parsel no.lu 14.706,00 m² yüzölçümlü arsa ile 569 parsel no.lu arsa üzerindeki vasıta baskülü ve baskül binasının 1 yıllığına kiraya verilecek.

Mülkiyeti Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait TMO Yozgat Başmüdürlüğüne bağlı Yozgat İli Şefaatli İlçesi Sarıkent Köyünde bulunan 561 parsel no.lu 14.706,00 m² yüz ölçümlü arsa ile 569 parsel no.lu arsa üzerindeki vasıta baskülü ve baskül binası, TMO İhale Yönetmeliği göre Açık Artırma yöntemi ile 1(bir) yıl süre ile kiraya verilecektir. İhale TMO Yozgat Başmüdürlüğü Toplantı Salonunda 06/06/2022 tarihinde saat 14:00 de yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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