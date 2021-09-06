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Bina İnşaatı Yaptırılacaktır

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından Yozgat Merkez Ortaokuluna 16 derslikli ek bina ve Yozgat Lisesine Spor Salonu yaptırılacaktır.

06 Eylül 2021 Pazartesi 10:30
Bina İnşaatı Yaptırılacaktır

Yozgat Merkez Ortaokuluna 16 Derslikli Ek Bina ve Yozgat Lisesine Spor Salonu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/841374/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/yozgat-merkez-ortaokuluna-16-derslikli-ek-bina-ve-yozgat-lisesine-spor-salonu-yaptirilacak

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Bina İnşaatı Yaptırılacaktır
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