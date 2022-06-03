Bina inşaatı yapımı

2022 yılı gençlik merkezi binası yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin e bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Sarıkaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bina inşaatı yaptırılacaktır.
2022 yılı gençlik merkezi binası yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin e bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.