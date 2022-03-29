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Bina dış cephe mantolama yapımı

29 Mart 2022 Salı 10:47
Bina dış cephe mantolama yapımı

Yozgat İl Özel İdaresi, Yenifakılı İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası dış cephe mantolama yapım işi
Yenifakılı İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Dış Cephe Mantolama Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/957052/ihale-duyurulari-yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri-yozgat-il-ozel-idaresi-bina-dis-cephe-mantolama-yapimi-isi-ihalesi

Anahtar Kelimeler:
Bina Dış Cephe Mantolama Yapımı
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