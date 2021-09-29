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Bilişim personeli istihdam edilecek

Ticaret Bakanlığı tarafından sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

29 Eylül 2021 Çarşamba 11:14
Bilişim personeli istihdam edilecek

Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 16 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.  https://www.ilan.gov.tr/ilan/856974/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/ticaret-bakanligi-sozlesmeli-bilisim-personeli-istihdam-edecek

Anahtar Kelimeler:
Bilişim Personeli Istihdam Edilecek
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