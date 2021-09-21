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Bilişim Personeli alınacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

21 Eylül 2021 Salı 10:06
Bilişim Personeli alınacak

Üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/853178/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/necmettin-erbakan-universitesi-3-sozlesmeli-bilisim-personeli-aliyor

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Bilişim Personeli Alınacak
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