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Bilişim personeli alımı

Adalet Bakanlığı, Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:03
Bilişim personeli alımı

Adalet Bakanlığı, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 22 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.
Adaylar başvurularını 18 Mayıs - 2 Haziran 2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Bilişim Personeli Alımı
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