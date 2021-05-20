Beykent Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor

Beykent Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 8 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. . Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/790546/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/beykent-universitesi-8-ogretim-uyesi-aliyor