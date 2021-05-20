Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1460
ALTIN
505.696
DOLAR
8.3846
STERLİN
11.8834
EURO
10.2417

Beykent Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor

Beykent Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alınacak.

20 Mayıs 2021 Perşembe 00:09
Beykent Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor

Beykent Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 8 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. . Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/790546/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/beykent-universitesi-8-ogretim-uyesi-aliyor

Anahtar Kelimeler:
Beykent Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi Alıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep Üniversitesine Öğretim Üyesi Alınacak
Gaziantep Üniversitesine Öğretim Üyesi Alınacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak
Linyit kömürü satın alınacak
Linyit kömürü satın alınacak
94 personel alınacak
94 personel alınacak
Kaymakam adaylığı sınavı
Kaymakam adaylığı sınavı
Ekmek satın alınacak
Ekmek satın alınacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim