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Belekcehan'a sıcak asfalt

Belekcehan Belediyesi tarafından beldeye sıcak asfalt yaptıracak.

09 Temmuz 2021 Cuma 00:05
Belekcehan'a sıcak asfalt

Belekcehan Kasabası Mehmet Akif Ersoy Caddesi bitümlü sıcak asfalt yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/813899/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/belekcehan-belediyesi-sicak-asfalt-yaptiracaktir-

Anahtar Kelimeler:
Belekcehana Sıcak Asfalt
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