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BELEDiYE SATIYOR!

Yozgat Belediyesi, Yukarı Nohutlu, Yenicami ve Mutafoğlu Mahallelerinde bulunan toplam 17 bin 807 metrekarelik taşınmazı ihale ile satışa çıkarttı.

08 Nisan 2021 Perşembe 00:02
BELEDiYE SATIYOR!

YOZGAT Belediyesi, üç ayrı mahallede bulunan taşınmazlarını ihaleyle satışa çıkarttı. Mülkiyeti Yozgat Belediyesine ait ve satışa sunulan 13 parselden arsadan 5’inin Devlet ihale Kanununun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile diğer arsaların ise Devlet ihale Kanununun 45 Maddesi gereğince Açık Artırma ile satışının yapılacağı ilan edildi. Yozgat Belediyesi tarafından 21 Nisan 2021 Çarşamba günü yapacak ihale saat 14.00’da ihale salonunda gerçekleştirilecek. Yozgat Merkez Yukarı Nohutlu, Yenicami ve Mutafoğlu mahallelerinde bulunan 13 parselden oluşan, toplam 17 bin 807 metrekarelik 5 konut alanıyla ilgili ihale 12 milyon 204 lira muhammen bedel üzerinden satılacak. İmarda konut alanı olarak görünen 5 arsadan 9 bin 299 metrekarelik iki parçası Yukarı Nohutlu Mahallesinde, 2 bin 665 metrekarelik iki parçası Yenicami Mahallesinde, 5 bin 842 metrekarelik bir parçası da Mutafoğlu Mahallesinde bulunuyor. •Haber Merkezi• 

. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/764891/emlak/arsa/yozgat-belediyesine-ait-5-adet-arsa-satilacaktir

Son Güncelleme: 08.04.2021 14:30
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BELEDiYE SATIYOR!
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