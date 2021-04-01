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Belediye parke yapacak

YOZGAT Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda yollar ve kaldırımlar parke taş ile yenilenecek.

01 Nisan 2021 Perşembe 00:11
Belediye parke yapacak

Yozgat Belediyesi 50 bin metre kare beton parke taşı temini ve döşenmesi için ihaleye çıkacak. ayrıca 33 bin 200 metre bordür taşı temini ve döşenmesi ile birlikte 15 ton çelik hasır temini ve döşenmesi, bin 200 metre küp kaldırım dolgu malzemenin temini ve serilmesi, 3 bin 180 metre kare karo temini ve kaplama yapılması ve 300 metre küpte pompalı beton temini için ihaleye çıkacak. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/765636/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/yozgat-belediyesi-cadde-ve-sokaklarda-yol-ve-kaldirim-isleri-yaptiracaktir

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Belediye Parke Yapacak
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