Belediye arsa satacak

27 adet Arsadan 1 ve 2. Sırada bulunan arsa 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif ( Artırma ) Usulü ile diğer arsalar ise 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45 Maddesi gereğince Açık Artırma ihale suretiyle her bir adedi hizalarında gösterilen saatte satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/809818/emlak/arsa/yozgat-belediye-baskanligindan-arsalar-ihale-ile-satilacaktir