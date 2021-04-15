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BDDK personel alacak

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu 120 personel alımı yapacak.

15 Nisan 2021 Perşembe 10:33
BDDK personel alacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu; giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İnsan Kaynakları, Kurul İşleri ve Kararlar, Eğitim, Mali İşler ve İdari İşler Müdürlüklerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında 120 meslek personeli alımı yapacak. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/776092/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/bankacilik-duzenleme-ve-denetleme-kurumu-meslek-personeli-giris-sinavi-ilani

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BDDK Personel Alacak
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