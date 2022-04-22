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Bakım onarım işi

Aydıncık İlçe Devlet Hastanesi bakım onarım ve çevre düzenlemesi işleri yaptırılacaktır.

22 Nisan 2022 Cuma 11:41
Bakım onarım işi

Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Aydıncık İlçe Devlet Hastanesi Bakım Onarım ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/971015/ihale-duyurulari-yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri-aydincik-ilce-devlet-hastanesi-bakim-onarim-ve-cevre-duzenlemesi-isleri-yaptirilacaktir

Anahtar Kelimeler:
Bakım Onarım Işi
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