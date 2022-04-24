Bakım onarım işi

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları 2 Kısım Akdağmadeni Devlet Hastanesi Acil Servisi PVC Zemin Kaplama Onarım İşi ve Şefaatli Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesi Bakım Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/969571/ihale-duyurulari-yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri-akdagmadeni-ve-sefaatli-devlet-hastaneleri-muhtelif-bakim-onarim-isleri-yaptirilacaktir