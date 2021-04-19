Bağımsız denetçilik sınav duyurusu

Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 12 Nisan 2021 tarihinde başlayıp 26 Nisan 2021 tarihinde saat 24.00 de sona erecektir. Başvurular, elektronik ortamda “http://www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacağı bildirildi. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
https://www.ilan.gov.tr/ilan/773398/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/bagimsiz-denetcilik-sinav-duyurusu