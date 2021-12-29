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Arsa satılacaktır

Sarıkaya Belediye Başkanlığı tarafından ihale ile arsa satılacaktır.

29 Aralık 2021 Çarşamba 10:36
Arsa satılacaktır

Mülkiyeti Belediyeye ait İlçenin Yenidoğan Mahallesinde (Ilısu mevki) bulunan aşağıda bilgileri yazılı olan taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45,46 ve 47. Maddeleri gereğince Açık Artırma usulü ile 11.01.2022 tarihinde saat: 10.00’de Belediye Başkanı Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/909270/emlak/arsa/sarikaya-belediye-baskanligi-ihale-ile-arsa-satacaktir

Anahtar Kelimeler:
Arsa Satılacaktır
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