Arsa satılacak

Mülkiyeti Yamaçlı Belediyesine ait özellikleri ve bilgileri yazılı arsa; 2886 sayılı kanunun 45-46-47. Maddesine göre açık artırma usulü 03.03.2022 saat 10:00 da 285 ada 1 parsel 03.03.2022 saat 10:30'da 285 ada 2 parsel için Yamaçlı Belediye Başkanlığı toplantı odasında, yeterli katılım sağlanmaması durumunda 10.03.2022 tarihinde saat 10:00 da 285 ada 1 parsel 03.03.2022 saat 10:30'da 285 ada 2 parsel için ikinci kez Açık İhale Usulü ile satış yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/933980/emlak-arsa-yamacli-belediyesine-ait-2-adet-arsa-satilacaktir