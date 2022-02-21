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Arsa satılacak

Yamaçlı Belediyesi'ne ait 2 adet arsa satılacaktır.

21 Şubat 2022 Pazartesi 09:48
Arsa satılacak

Mülkiyeti Yamaçlı Belediyesine ait özellikleri ve bilgileri yazılı arsa; 2886 sayılı kanunun 45-46-47. Maddesine göre açık artırma usulü 03.03.2022 saat 10:00 da 285 ada 1 parsel 03.03.2022 saat 10:30'da 285 ada 2 parsel için Yamaçlı Belediye Başkanlığı toplantı odasında, yeterli katılım sağlanmaması durumunda 10.03.2022 tarihinde saat 10:00 da 285 ada 1 parsel 03.03.2022 saat 10:30'da 285 ada 2 parsel için ikinci kez Açık İhale Usulü ile satış yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/933980/emlak-arsa-yamacli-belediyesine-ait-2-adet-arsa-satilacaktir

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Arsa Satılacak
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