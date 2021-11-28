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Arsa ile ihale satılacak

Yozgat Belediye Başkanlığı tarafından arsalar ihale ile satılacaktır.

28 Kasım 2021 Pazar 14:20
Arsa ile ihale satılacak

Mülkiyeti Belediyeye ait Pafta, Ada, Parsel, Yüzölçümleri ve Mevkileri belirtilen 6 adet arsa 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif ( Artırma ) Usulü ve 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45 Maddesi gereğince Açık Artırma ihale suretiyle satılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/887376/emlak/arsa/yozgat-belediye-baskanligindan-arsalar-ihale-ile-satilacaktir

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Arsa Ile Ihale Satılacak
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