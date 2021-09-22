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Arazi hazırlığı ve tel ihata yapılması hizmeti alınacak

Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü tarafından arazi hazırlığı ve tel ihata yapılması hizmeti alınacaktır.

22 Eylül 2021 Çarşamba 10:29
Arazi hazırlığı ve tel ihata yapılması hizmeti alınacak

Akçakışla Şefliği Suni Tensil sahasında Arazi Hazırlığı ve Tel İhata Yapılması Hizmet Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/852907/ihale-duyurulari/hizmet-alim-ihaleleri/arazi-hazirligi-ve-tel-ihata-yapilmasi-hizmeti-alinacaktir

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Arazi Hazırlığı Ve Tel Ihata Yapılması Hizmeti Alınacak
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