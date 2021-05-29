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Araştırma Görevlisi alınacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi 1 Araştırma Görevlisi alınacak.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 00:02
Araştırma Görevlisi alınacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/792753/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/istanbul-ticaret-universitesi-1-arastirma-gorevlisi-aliyor

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Araştırma Görevlisi Alınacak
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