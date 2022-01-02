Araştırma Görevlisi alınacak

2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri ve Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca; Üniversitenin birimlerine Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/911903/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/usak-universitesi-arastirma-gorevlisi-alim-ilani