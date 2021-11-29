Araştırma Görevlisi alınacak

Üniversite 657 sayılı kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşıyan, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70 puan alan, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS / İngilizce) en az 85 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olan araştırma görevlileri alacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/892118/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/ihsan-dogramaci-bilkent-universitesi-arastirma-gorevlisi-alim-ilani