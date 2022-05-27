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Araç satımı

Gülşehri Belediye Başkanlığı ihale ile kamyon, kangoo, itfaiye ve otobüs satacaktır.

27 Mayıs 2022 Cuma 08:53
Araç satımı

Belediye Tüzel kişiliğine ait 66 LD 250 plakalı DODGE marka 1998 model AS 950 tipinde kamyonun 66 LB245 Plakalı 2003 model Renault kango,66 LD741 Plakalı 1984 model İtfaiye ve mercedes marka 66 LK 345 plakalı belediye yolcu otobüsün 2886 sayılı, Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Araç Satımı
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