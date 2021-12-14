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Altyapı yapım işi ihale edilecek

Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi altyapı yapım işi ihale edilecektir.

14 Aralık 2021 Salı 11:13
Altyapı yapım işi ihale edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan, Yozgat Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/900537/ihale-duyurulari/yapim-isi-ve-insaat-ihaleleri/fuat-oktay-organize-sanayi-bolgesi-altyapi-yapim-isi-ihale-ilani

Anahtar Kelimeler:
Altyapı Yapım Işi Ihale Edilecek
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