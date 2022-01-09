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Akaryakıt takip sistemi ve akaryakıt satın alınacak

Sivas TCDD 4. Bölge Müdürlüğü tarafından akaryakıt takip sistemi ve akaryakıt satın alınacaktır.

09 Ocak 2022 Pazar 11:54
Akaryakıt takip sistemi ve akaryakıt satın alınacak

İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: Demiryolu Yol Tamir Ve Bakım Makinelerinde Kullanılmak üzere Akaryakıt Takip ve Otomasyon Sistemi ile 01.02.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında 200.000 litre Motorin (Diğer) ve 5.000 litre Kurşunsuz Benzin satın alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/913375/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/akaryakit-takip-sistemi-ve-akaryakit-satin-alinacaktir

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Akaryakıt Takip Sistemi Ve Akaryakıt Satın Alınacak
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