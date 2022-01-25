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Akaryakıt satın alınacak

Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından akaryakıt satın alınacaktır.

25 Ocak 2022 Salı 11:13
Akaryakıt satın alınacak

Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğü Emrinde Görev Yapan İş Makineleri İçin 55000 litre Motorin Diğer ve 400 litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Alım ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/921282/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/akaryakit-satin-alinacaktir

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Akaryakıt Satın Alınacak
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