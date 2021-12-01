Akaryakıt alınacak

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü'ne Özel Bütçe kapsamında, 2022 yılı için hizmet vasıtaları ve iş makinelerinde kullanılmak üzere Akaryakıt (25000 Lt Motorin (Eurodizel) ve 300 Lt Benzin (95 Oktan Kurşunsuz Benzin) Mal Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/893346/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/akaryakit-25000-lt-motorin-eurodizel-ve-300-lt-benzin-95-oktan-kursunsuz-benzin-alinacak