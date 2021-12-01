Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Akaryakıt alınacak

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından akaryakıt alınacaktır.

01 Aralık 2021 Çarşamba 09:59
Akaryakıt alınacak

Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü'ne Özel Bütçe kapsamında, 2022 yılı için hizmet vasıtaları ve iş makinelerinde kullanılmak üzere Akaryakıt (25000 Lt Motorin (Eurodizel) ve 300 Lt Benzin (95 Oktan Kurşunsuz Benzin) Mal Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/893346/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/akaryakit-25000-lt-motorin-eurodizel-ve-300-lt-benzin-95-oktan-kursunsuz-benzin-alinacak

Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt Alınacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yazılım ve destek hizmeti alınacak
Yazılım ve destek hizmeti alınacak
İşçi alınacak
İşçi alınacak
Bilişim personeli alınacak
Bilişim personeli alınacak
Personel alınacak
Personel alınacak
Öğretim Üyesi alınacak
Öğretim Üyesi alınacak
Bakım ve onarım hizmeti alınacak
Bakım ve onarım hizmeti alınacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim