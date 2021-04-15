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Akademik personel alınacak

TOKAT Gazi Osmanpaşa Üniversitesine 33 akademik personel alınacak.

15 Nisan 2021 Perşembe 10:32
Akademik personel alınacak

Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine 2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği'nin  ilgili  maddeleri  ile  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacak. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/775446/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/tokat-gaziosmanpasa-universitesi-33-ogretim-uyesi-alacak

Anahtar Kelimeler:
Akademik Personel Alınacak
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