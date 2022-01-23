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Akademik personel alınacak

Yüksek İhtisas Üniversitesi tarafından 54 akademik personel alınacaktır.

23 Ocak 2022 Pazar 12:28
Akademik personel alınacak

Üniversite 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesi  ile  Vakıf  Yükseköğretim  Kurumları  Yönetmeliği'nin  ilgili  maddeleri  uyarınca nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Elemanı” alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz. https://www.ilan.gov.tr/ilan/920083/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/yuksek-ihtisas-universitesi-54-akademik-personel-alacak

Anahtar Kelimeler:
Akademik Personel Alınacak
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